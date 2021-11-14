Форвард «Миннесоты» Рем Питлик оформил натуральный хет-трик. Это его первые голы в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимает «Миннесоту Уайлд». После двух периодов гости впереди — 3:0.
На данный момент все шайбы «Миннесоты» в этом матче забил американский нападающий Рем Питлик. 24-летний форвард оформил натуральный хет-трик, забив три шайбы кряду. Примечательно, что для форварда «Уайлд» этот матч стал 16-м на уровне НХЛ и ранее в его активе были только четыре результативные передачи. В 11 матчах за «Нэшвилл» он набрал 2 (0+2) очка, и ещё 2 (0+2) очка на его счету были в 4 матчах после перехода в «Миннесоту».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.
Ассистентский хет-трик в свой актив записал соотечественник Питлика Райан Хартман, сделавший три результативные передачи. Ещё одна голевая передача на счету защитника Алекса Голигоски.
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