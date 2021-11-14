Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василий Подколзин угодил под эффектный силовой приём в исполнении Брейдена Макнэбба

Василий Подколзин угодил под эффектный силовой приём в исполнении Брейдена Макнэбба
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Ванкувер Кэнакс». После двух периодов счёт равный — 3:3.

Российский нападающий «косаток» Василий Подколзин на данный момент не отметился результативными действиями. В первом периоде проводящий дебютный сезон на уровне НХЛ Подколзин угодил под эффектный силовой приём в исполнении защитника хозяев Брейдена Макнэбба. За Подколзина вступился альтернативный капитан «Ванкувера» Оливер Экман-Ларссон, с которым у Макнэбба состоялось непродолжительное выяснение отношений.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

В нынешнем сезоне 20-летний Подколзин принимает участие в 13-м матче регулярного чемпионата. На его счету 3 (3+0) очка при нейтральном показателе полезности и двух минутах штрафного времени.

«Русская снайперская машина!» Крутой гол Подколзина – «расстрелял» Худобина с колена «Русская снайперская машина!» Крутой гол Подколзина – «расстрелял» Худобина с колена
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021