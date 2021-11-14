Василий Подколзин угодил под эффектный силовой приём в исполнении Брейдена Макнэбба

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Ванкувер Кэнакс». После двух периодов счёт равный — 3:3.
Российский нападающий «косаток» Василий Подколзин на данный момент не отметился результативными действиями. В первом периоде проводящий дебютный сезон на уровне НХЛ Подколзин угодил под эффектный силовой приём в исполнении защитника хозяев Брейдена Макнэбба. За Подколзина вступился альтернативный капитан «Ванкувера» Оливер Экман-Ларссон, с которым у Макнэбба состоялось непродолжительное выяснение отношений.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
В нынешнем сезоне 20-летний Подколзин принимает участие в 13-м матче регулярного чемпионата. На его счету 3 (3+0) очка при нейтральном показателе полезности и двух минутах штрафного времени.
- 14 ноября 2021
-
07:53
-
07:45
-
07:43
-
07:32
-
07:07
-
07:00
-
06:56
-
06:53
-
06:47
-
06:43
-
06:36
-
06:29
-
06:23
-
06:18
-
06:17
-
06:10
-
06:07
-
06:01
-
05:48
-
04:28
-
04:02
- 13 ноября 2021
-
23:40
-
23:14
-
22:09
-
21:58
-
21:03
-
20:44
-
20:40
-
20:20
-
19:59
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:03
-
18:45