Василий Подколзин угодил под эффектный силовой приём в исполнении Брейдена Макнэбба

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Ванкувер Кэнакс». После двух периодов счёт равный — 3:3.

Российский нападающий «косаток» Василий Подколзин на данный момент не отметился результативными действиями. В первом периоде проводящий дебютный сезон на уровне НХЛ Подколзин угодил под эффектный силовой приём в исполнении защитника хозяев Брейдена Макнэбба. За Подколзина вступился альтернативный капитан «Ванкувера» Оливер Экман-Ларссон, с которым у Макнэбба состоялось непродолжительное выяснение отношений.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

В нынешнем сезоне 20-летний Подколзин принимает участие в 13-м матче регулярного чемпионата. На его счету 3 (3+0) очка при нейтральном показателе полезности и двух минутах штрафного времени.