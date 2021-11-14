Тренер Чехии: Мичков — великолепный парень, но мы уделим внимание всей сборной России

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Филип Пешан прокомментировал предстоящий матч Кубка Карьяла с Россией.
«Я видел оба матча сборной России: это действительно сильная команда, играющая на высокой скорости и довольно уверенно. Предстоит сложная игра, и мы сделаем всё, чтобы победить.
Мичков — великолепный парень, который очень уверен в себе, что и показал в моменте с тем голом. Но я знаю, что в команде есть ещё мастеровитые игроки, и мы уделим внимание всей команде, а не только Мичкову», — цитирует Пешана ТАСС.
Матч между сборными России и Чехии начнётся в 14:30 по московскому времени. Российская команда потеряла шансы на победу в турнире, ранее уступив Финляндии (0:3) и Швеции (2:4).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 14 ноября 2021
-
11:43
-
11:24
-
11:17
-
10:44
-
10:26
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:03
-
08:56
-
08:54
-
08:48
-
08:32
-
08:21
-
07:53
-
07:45
-
07:43
-
07:32
-
07:07
-
07:00
-
06:56
-
06:53
-
06:47
-
06:43
-
06:36
-
06:29
-
06:23
-
06:18
-
06:17
-
06:10
-
06:07
-
06:01
-
05:48
-
04:28