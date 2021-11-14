Тренер Чехии: Мичков — великолепный парень, но мы уделим внимание всей сборной России

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Филип Пешан прокомментировал предстоящий матч Кубка Карьяла с Россией.



«Я видел оба матча сборной России: это действительно сильная команда, играющая на высокой скорости и довольно уверенно. Предстоит сложная игра, и мы сделаем всё, чтобы победить.



Мичков — великолепный парень, который очень уверен в себе, что и показал в моменте с тем голом. Но я знаю, что в команде есть ещё мастеровитые игроки, и мы уделим внимание всей команде, а не только Мичкову», — цитирует Пешана ТАСС.



Матч между сборными России и Чехии начнётся в 14:30 по московскому времени. Российская команда потеряла шансы на победу в турнире, ранее уступив Финляндии (0:3) и Швеции (2:4).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.