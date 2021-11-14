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Тренер Чехии: Мичков — великолепный парень, но мы уделим внимание всей сборной России

Тренер Чехии: Мичков — великолепный парень, но мы уделим внимание всей сборной России
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Главный тренер сборной Чехии по хоккею Филип Пешан прокомментировал предстоящий матч Кубка Карьяла с Россией.

«Я видел оба матча сборной России: это действительно сильная команда, играющая на высокой скорости и довольно уверенно. Предстоит сложная игра, и мы сделаем всё, чтобы победить.

Мичков — великолепный парень, который очень уверен в себе, что и показал в моменте с тем голом. Но я знаю, что в команде есть ещё мастеровитые игроки, и мы уделим внимание всей команде, а не только Мичкову», — цитирует Пешана ТАСС.

Матч между сборными России и Чехии начнётся в 14:30 по московскому времени. Российская команда потеряла шансы на победу в турнире, ранее уступив Финляндии (0:3) и Швеции (2:4).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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