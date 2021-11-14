Сергей Гимаев-младший назвал лучших хоккеистов первой половины регулярки КХЛ

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев назвал лучших, по его мнению, игроков первой половины регулярного чемпионата КХЛ.
«MVP сезона — Шипачёва бы назвал. Он лучший бомбардир, стабильно набирает очки каждую игру. Он свои деньги получает заслуженно и отрабатывает их на сто процентов. А его одноклубник Рашевский — наверное, открытие сезона, парень взлетел, очень зрелую игру показывает и похож на человека с большим будущим.
Лучший защитник — Ник Бэйлен. В «Тракторе» он лучший бомбардир и выглядит здорово. В СКА мне нравится Лехтонен, человек по 29-30 минут за игру проводит, серьёзный показатель. Лично мне импонирует Никишин — он молодой парень, но показывает зрелую игру, и я считаю его лидером обороны команды.
Лучшие вратари — отметил бы двух финнов — Олкинуора в «Металлурге» и Сятери в «Сибири». Первый фантастически смотрелся в тех играх, что я комментировал, второй — один из ключей успешной серии новосибирского клуба», — сказал Гимаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
- 14 ноября 2021
-
13:45
-
13:29
-
13:17
-
13:15
-
13:01
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
11:43
-
11:24
-
11:17
-
10:44
-
10:26
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:03
-
08:56
-
08:54
-
08:48
-
08:32
-
08:21
-
07:53
-
07:45
-
07:43
-
07:32
-
07:07
-
07:00
-
06:56
-
06:53
-
06:47
-
06:43