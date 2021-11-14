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Сергей Гимаев-младший назвал лучших хоккеистов первой половины регулярки КХЛ

Сергей Гимаев-младший назвал лучших хоккеистов первой половины регулярки КХЛ
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Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев назвал лучших, по его мнению, игроков первой половины регулярного чемпионата КХЛ.

«MVP сезона — Шипачёва бы назвал. Он лучший бомбардир, стабильно набирает очки каждую игру. Он свои деньги получает заслуженно и отрабатывает их на сто процентов. А его одноклубник Рашевский — наверное, открытие сезона, парень взлетел, очень зрелую игру показывает и похож на человека с большим будущим.

Лучший защитник — Ник Бэйлен. В «Тракторе» он лучший бомбардир и выглядит здорово. В СКА мне нравится Лехтонен, человек по 29-30 минут за игру проводит, серьёзный показатель. Лично мне импонирует Никишин — он молодой парень, но показывает зрелую игру, и я считаю его лидером обороны команды.

Лучшие вратари — отметил бы двух финнов — Олкинуора в «Металлурге» и Сятери в «Сибири». Первый фантастически смотрелся в тех играх, что я комментировал, второй — один из ключей успешной серии новосибирского клуба», — сказал Гимаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

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