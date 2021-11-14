Светлов: Мичков на ОИ в Пекине — слишком смелый эксперимент. Милан-2026 — отличная цель

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов прокомментировал выступление сборной России по хоккею на Кубке Карьяла.



«Наша команда тяжело стартовала, финны полностью использовали преимущество домашних стен. Во втором матче у российских хоккеистов получалось больше, были интересные отрезки.



Но здесь нужно учитывать и силу соперников. Для сборной Финляндии домашний этап Евротура по традиции — базовый для подготовки к чемпионату мира. У финнов отличный состав на основе «Йокерита», многие игроки из этой сборной наверняка поедут на чемпионат мира, кто-то — например, вратарь Олкинуора — может поспорить и за путёвку на Олимпиаду.



Крепкий состав и у шведов. Чего стоит только вратарь СКА Юханссон, который по статистике — лучший в регулярном чемпионате КХЛ. А вот у чехов, как и у нас, экспериментальная и молодая версия команды. Думаю, в заключительном матче Кубка Карьяла с чехами увидим реальную силу нашей команды.



Посмотрите составы на нынешнем Кубке Карьяла и год назад, они не идут ни в какое сравнение. Тогда на пике пандемии даже финны отнеслись к домашнему этапу без особого фанатизма, выставили проходной состав.



Если говорить о сборной России, то в прошлом ноябре на Кубке Карьяла играла молодёжная сборная, теперь же она была разбавлена чуть более опытными хоккеистами. Да, год назад была победа на этом этапе, но на главном турнире года для молодёжки — чемпионате мира — к сожалению, остались без медалей. Бесценный опыт турнира на взрослом уровне получен, будем надеяться, в этом сезоне всё у молодёжки будет наоборот.



Случайно такие голы, который 16-летний Мичков нарисовал шведам, не забиваются. Правильно кто-то сказал — особенный гол особенного юниора. Он войдёт в историю. Результат Кубка Карьяла все быстро забудут, а гол ещё долго будут вспоминать.



В нашем хоккее всегда доверяли юным талантам, достаточно вспомнить 18-летнего Илью Ковальчука на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити-2002 или 20-летнего Александра Овечкина в Турине-2006. Да, 16-летний Мичков при всём его таланте в Пекине — наверное, слишком смелый эксперимент. Зато Милан-2026 — отличная цель.



Вот только нужно помнить о том, что талант — лишь 10 процентов успеха, ещё 90 — это большая работа. Есть проблема и в том, что теперь Мичков по максимуму засветился перед североамериканскими скаутами», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.