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Шугаев — в воротах сборной России на игру с Чехией на Кубке Карьяла — 2021

Шугаев — в воротах сборной России на игру с Чехией на Кубке Карьяла — 2021
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Сегодня, 14 ноября, сборная России по хоккею проведёт заключительную встречу на Кубке Карьяла — 2021 с командой Чехии. Стартовое вбрасывание — в 14:30 по московскому времени. ФХР в официальном «твиттере» объявила состав команды на матч.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Место в воротах займёт голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев, который также сыграл в матче с Финляндией (0:3).

Шугаев (Аскаров);
Никишин – Смирнов, Воронков – Хуснутдинов — Рашевский;
Мухамадуллин – Елесин, Вовченко – Галимов – Мичков;
Чистяков — Грудинин, Тертышный — Зинченко — Чибриков;
Коромыслов, Свечков — Пономарёв – Гуслистов – Абрамов.

Напомним, сборная России стала победителем Еврохоккейтура сезона-2020/2021, набрав 27 очков в 12 матчах и одержав победы в Кубке Карьяла — 2020, Кубке Первого канала — 2020 и Хоккейных играх Beijer — 2021.

В первых двух встречах на Кубке Карьяла — 2021 россияне уступили Финляндии (0:3) и Швеции (2:4).

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