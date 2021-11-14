Сборная России забросила две шайбы в большинстве в первом периоде матча с Чехией

В эти минуты в Хельсинки проходит матч Кубка Карьяла — 2021 между сборными России и Чехии. После первого периода российская команда выигрывает со счётом 2:0.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Обе шайбы Россия забросила в большинстве. На четвёртой минуте отличился защитник Александр Елесин, совершив бросок в дальнюю девятку ворот чехов, на 18-й минуте большинство реализовал форвард Дмитрий Воронков, подставивший на пятаке клюшку после прострела Марата Хуснутдинова.



Напомним, это третья игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3, во второй проиграла шведам (2:4). Сборная России потеряла математические шансы на победу на первом этапе Еврохоккейтура.