Сборная России одержала уверенную победу над Чехией на Кубке Карьяла — 2021

Сборная России одержала победу в матче с командой Чехии на Кубке Карьяла — 2021 со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».
На 4-й минуте счёт в игре открыл защитник Александр Елесин, ему ассистировали Александр Никишин и Марат Хуснутдинов. На 18-й минуте в ситуации «пять на четыре» удвоил преимущество форвард Дмитрий Воронков с передач Хуснутдинова и Никиты Чибрикова.
На 23-й минуте третью шайбу в ворота чехов отправил Воронков, оформив дубль. На 32-й минуте нападающий Никита Тертышный забил очередной гол россиян, ассистенты — Чибриков и Иван Зинченко.
На 40-й минуте в большинстве чехи забросили первую шайбу в игре, её автором стал нападающий Матей Странски. Голевая передача на счету Филипа Хлапика и Михала Ржепика. На 50-й минуте Чехия забила второй гол, отметился форвард Давид Каше с паса Якуба Флека.
Заключительную шайбу во встрече в пустые ворота отправил на 58-й минуте Артём Галимов.
Сборная России набрала 3 очка в трёх матчах, заняв третье место на Кубке Карьяла.
- 14 ноября 2021
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