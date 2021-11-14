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Сборная России одержала уверенную победу над Чехией на Кубке Карьяла — 2021

Сборная России одержала уверенную победу над Чехией на Кубке Карьяла — 2021
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Сборная России одержала победу в матче с командой Чехии на Кубке Карьяла — 2021 со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».

На 4-й минуте счёт в игре открыл защитник Александр Елесин, ему ассистировали Александр Никишин и Марат Хуснутдинов. На 18-й минуте в ситуации «пять на четыре» удвоил преимущество форвард Дмитрий Воронков с передач Хуснутдинова и Никиты Чибрикова.

На 23-й минуте третью шайбу в ворота чехов отправил Воронков, оформив дубль. На 32-й минуте нападающий Никита Тертышный забил очередной гол россиян, ассистенты — Чибриков и Иван Зинченко.

На 40-й минуте в большинстве чехи забросили первую шайбу в игре, её автором стал нападающий Матей Странски. Голевая передача на счету Филипа Хлапика и Михала Ржепика. На 50-й минуте Чехия забила второй гол, отметился форвард Давид Каше с паса Якуба Флека.

Заключительную шайбу во встрече в пустые ворота отправил на 58-й минуте Артём Галимов.

Сборная России набрала 3 очка в трёх матчах, заняв третье место на Кубке Карьяла.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
14 ноября 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Чехия
Окончен
2 : 5
Россия
0:1 Елесин (Никишин, Хуснутдинов) – 03:16' (5x4)   0:2 Воронков (Хуснутдинов, Чибриков) – 17:18' (5x4)   0:3 Воронков (Мичков) – 22:29' (5x5)   0:4 Тертышный (Чибриков, Зинченко) – 31:19' (5x5)   1:4 Странски (Хлапик, Ржепик) – 39:02' (5x4)   2:4 Каше (Флек) – 49:20' (5x5)   2:5 Галимов (Воронков) – 57:45' (en)
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