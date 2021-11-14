Сборная России одержала уверенную победу над Чехией на Кубке Карьяла — 2021

Сборная России одержала победу в матче с командой Чехии на Кубке Карьяла — 2021 со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».



На 4-й минуте счёт в игре открыл защитник Александр Елесин, ему ассистировали Александр Никишин и Марат Хуснутдинов. На 18-й минуте в ситуации «пять на четыре» удвоил преимущество форвард Дмитрий Воронков с передач Хуснутдинова и Никиты Чибрикова.



На 23-й минуте третью шайбу в ворота чехов отправил Воронков, оформив дубль. На 32-й минуте нападающий Никита Тертышный забил очередной гол россиян, ассистенты — Чибриков и Иван Зинченко.



На 40-й минуте в большинстве чехи забросили первую шайбу в игре, её автором стал нападающий Матей Странски. Голевая передача на счету Филипа Хлапика и Михала Ржепика. На 50-й минуте Чехия забила второй гол, отметился форвард Давид Каше с паса Якуба Флека.



Заключительную шайбу во встрече в пустые ворота отправил на 58-й минуте Артём Галимов.



Сборная России набрала 3 очка в трёх матчах, заняв третье место на Кубке Карьяла.