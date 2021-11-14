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Р. Ротенберг: сборная Канады будет на Кубке Первого канала, это официально

Р. Ротенберг: сборная Канады будет на Кубке Первого канала, это официально
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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что Канада примет участие на Кубке Первого канала, а также подвёл итоги матча Кубка Карьяла с командой Чехии (5:2).

«Канадцы будут на Кубке Первого канала, это официально.

Много было проделано работы, ребята молодцы, мы сегодня увидели, как прогрессируем по ходу турнира. Было принято решение дать возможность проявить себя ребятам 2002 и 2003 года рождения. Получили пищу, интересную для размышлений, хотелось бы победить, но надо было дать возможность ребятам сыграть. Для нас плюс, что площадка 60x26 метров, это вносит очень серьёзные коррективы в тактику», — заявил Ротенберг.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт с 16 по 19 декабря 2021 года в Москве.

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