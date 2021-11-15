Вайсфельд — об игре Мичкова за сборную России: в КХЛ его можно аккуратно вводить в состав

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд оценил уровень игры 16-летнего нападающего сборной России Матвея Мичкова на Евротуре и поделился впечатлениями от его лакросс-гола в ворота сборной Швеции.

«По уровню таланта Мичков, безусловно, будущая суперзвезда. А как он будет развиваться – это вопрос. Его лакросс-гол за сборную России в матче со шведами? Лакросс-голы – это всегда немножко случайность. В моём понимании, такие шайбы нельзя забросить при правильной игре защитников. Мне кажется, шведские защитники обалдели от такой наглости Мичкова и смотрели заворожённо. В 16 лет так сыграть на уровне сборной, нужно быть очень уверенным в себе, чтобы принять такое решение. Матвей в каждой игре создавал моменты, мог ещё забить, попал в штангу. Считаю, что он нормально сыграл. Думаю, что в КХЛ его можно аккуратно вводить в состав», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.