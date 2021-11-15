Генеральный секретарь ФХБ остался недоволен инцидентом, произошедшим в матче с Францией

Генеральный секретарь федерации хоккея Беларуси Андрей Башко прокомментировал инцидент, произошедший по окончании матча между сборными Франции и Беларуси (3:6) в рамках Турнира четырёх наций. Французские хоккеисты покинули лёд до начала гимна в честь победителей.



«Заключительный матч Турнира четырёх наций между сборными Франции и Беларуси получился очень эмоциональным: на льду было много борьбы, никто из команд не хотел уступать. Наши ребята на протяжении 60 минут показывали своё мастерство и заслуженно победили. Убеждён, что соперничество на льду должно заканчиваться вместе с финальной сиреной, но, видимо, тренер французов счёл, что счёт был не по игре, и увёл свою команду со льда, не дождавшись белорусского гимна.



Знаю, что после игры капитан сборной Франции принёс свои извинения, однако неприятный осадок, что называется, остался. Надеюсь, федерация хоккея Франции не оставит поступок тренера своей национальной команды без внимания. Вместе с тем я рад результатам всех наших сборных, ведь из этой международной паузы мы вышли победителями», — цитирует Башко пресс-служба ФХБ.

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