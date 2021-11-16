20-летний Егор Чинахов признан лучшим игроком встречи «Коламбус» — «Детройт»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:3.



20-летний российский форвард «Блю Джекетс» Егор Чинахов, забросивший свою первую шайбу в НХЛ и отдавший результативный пас, признан лучшим игроком этой встречи. Он провёл на льду 13 минут и 4 секунды, заработав коэффициент полезности «+2».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео гола Чинахова можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Вторая звезда – 24-летний американский защитник «Коламбуса» Зак Веренски, отметившийся голом. Замкнул тройку лучших канадский форвард «мундиров» Бун Дженнер, также записав на свой счёт заброшенную шайбу.