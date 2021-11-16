20-летний Егор Чинахов признан лучшим игроком встречи «Коламбус» — «Детройт»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:3.
20-летний российский форвард «Блю Джекетс» Егор Чинахов, забросивший свою первую шайбу в НХЛ и отдавший результативный пас, признан лучшим игроком этой встречи. Он провёл на льду 13 минут и 4 секунды, заработав коэффициент полезности «+2».
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео гола Чинахова можно на сайте «Яндекс.Спорт».
Вторая звезда – 24-летний американский защитник «Коламбуса» Зак Веренски, отметившийся голом. Замкнул тройку лучших канадский форвард «мундиров» Бун Дженнер, также записав на свой счёт заброшенную шайбу.
- 16 ноября 2021
-
06:56
-
06:22
-
06:07
-
05:45
-
05:36
-
04:33
-
04:10
-
00:00
- 15 ноября 2021
-
23:55
-
23:47
-
23:41
-
23:30
-
23:22
-
23:14
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:42
-
22:39
-
22:34
-
22:28
-
22:18
-
22:07
-
22:03
-
21:54
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:17
-
21:05
-
20:56
-
20:47
-
20:38
-
20:32
-
20:28