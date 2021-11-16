Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мичков рассказал об эмоциях от получения видеопоздравления от Овечкина

Мичков рассказал об эмоциях от получения видеопоздравления от Овечкина
Комментарии

Нападающий сборной России и системы санкт-петербургского СКА Матвей Мичков рассказал о видеопоздравлении от Александра Овечкина.

«Записал ответное видеопослание Александру Овечкину? Меня уже спрашивали по этому поводу. Я ответил, что было очень приятно получить такие поздравление и напутствие. На матч с финнами вышел очень замотивированным, хотелось выиграть. Видео пока что ему не отправил», — цитирует Мичкова «Спорт-экспресс».

16-летний Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России. В матче Кубка Карьяла со Швецией (2:4) он побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

В нынешнем сезоне КХЛ Мичков сыграл в 10 матчах, набрав в них 3 (2+1) очка при полезности «0».

Новость по теме
Овечкин – Мичкову: молодец, побил мой рекорд. Работай, у тебя всё получится
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021