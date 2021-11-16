Мичков рассказал об эмоциях от получения видеопоздравления от Овечкина

Нападающий сборной России и системы санкт-петербургского СКА Матвей Мичков рассказал о видеопоздравлении от Александра Овечкина.



«Записал ответное видеопослание Александру Овечкину? Меня уже спрашивали по этому поводу. Я ответил, что было очень приятно получить такие поздравление и напутствие. На матч с финнами вышел очень замотивированным, хотелось выиграть. Видео пока что ему не отправил», — цитирует Мичкова «Спорт-экспресс».



16-летний Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России. В матче Кубка Карьяла со Швецией (2:4) он побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.



В нынешнем сезоне КХЛ Мичков сыграл в 10 матчах, набрав в них 3 (2+1) очка при полезности «0».