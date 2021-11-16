Капитан «Коламбуса»: мы все счастливы за Чинахова. Пусть продолжает в том же духе!

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Бун Дженнер прокомментировал дебютный гол российского нападающего Егора Чинахова в НХЛ.



«Чинахов забил важнейший гол. Особенно он важен для парня, который только пришёл в лигу. Иногда не хватает удачи, чтобы забить, и вот она приходит. Это особенный для него момент. Мы все счастливы за Егора, что он реализовал свой шанс. Пусть продолжает в том же духе! И это всё не просто так. Мы сейчас видим, что, если ты усердно работаешь на тренировках и в матчах, тебе обязательно воздастся», — приводит слова Дженнера официальный cайт НХЛ на русском языке.



В нынешнем сезоне на счету Чинахова 4 (1+3) очка в девяти играх.



«Коламбус» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 16 очков. В следующей встрече подопечные Брэда Ларсена сыграют в гостях с «Аризоной» (19 ноября).