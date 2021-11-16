Михайлов: Зал славы? Отношусь к этому положительно, но дышу ровно, без напряжения

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на попадание в список кандидатов на попадание в Зал хоккейной славы в 2022 году.



«Я отношусь к этому положительно, но, как говорится, дышу ровно, без напряжения», — передаёт слова Михайлова ТАСС.



Напомним, помимо Михайлова, в список претендентом на попадание в Зал хоккейной славы включены ещё два российских хоккеиста: Александр Могильный и Сергей Гончар.



На данный момент в Зал хоккейной славы введены 10 российских хоккеистов: Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Фёдоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «основателей».

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