«Спартак» проиграл 6 из 7 последних матчей. Команда не забивает 2 игры подряд

Минимальной поражение «Спартака» в матче КХЛ с «Ак Барсом» (0:1) стало для московской команды уже третьим подряд. В целом же подопечные Бориса Миронова выиграли всего одну игру из последних семи — 2:1 у СКА.



В двух последних матчах регулярного чемпионата «Спартак» и вовсе не может забить — 0:1 с «Ак Барсом» и 0:3 с «Сибирью».

Примечательно, что неудачная серия столичного клуба случилась сразу же после успешной — с середины по конец октября команда выиграла пять матчей подряд.

В турнирной таблице КХЛ «Спартак» располагается на 13-й строчке. В таблице Западной конференции подопечные Миронова — восьмые.



Следующий матч «Спартака» в КХЛ состоится 18 ноября — на своей площадке москвичи примут «Барыс». Предыдущая встреча команд состоялась 11 сентября и завершилась уверенной победой красно-белых — 4:1.