Шестёркин — о драке Ривза: не хотел бы попасть под его горячую руку

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал бой Райана Ривза с Майклом Пеццеттой в очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».



«Хороший бой. Но я бы не хотел попасть под горячую руку Райана Ривза», – цитирует Шестёркина «Rangers Videos» в своём «твиттере».



Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Каапо Какко, Крис Крайдер и Жюльен Готье. У гостей отличились Кристиан Дворак и Джош Андерсон. На счету Артемия Панарина одна результативная передача.

Эта победа стала четвёртой кряду для подопечных Жерара Галлана, что является повторением лучшего отрезка клуба в этом сезоне. Благодаря сегодняшнему успеху «Рейнджерс» с 23 очками вышли на второе место в Восточной конференции НХЛ. В текущей регулярки «синерубашечники» провели 16 матчей, в которых одержали 10 побед.