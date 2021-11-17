Шестёркин — о драке Ривза: не хотел бы попасть под его горячую руку

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал бой Райана Ривза с Майклом Пеццеттой в очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».
«Хороший бой. Но я бы не хотел попасть под горячую руку Райана Ривза», – цитирует Шестёркина «Rangers Videos» в своём «твиттере».
Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Каапо Какко, Крис Крайдер и Жюльен Готье. У гостей отличились Кристиан Дворак и Джош Андерсон. На счету Артемия Панарина одна результативная передача.
Эта победа стала четвёртой кряду для подопечных Жерара Галлана, что является повторением лучшего отрезка клуба в этом сезоне. Благодаря сегодняшнему успеху «Рейнджерс» с 23 очками вышли на второе место в Восточной конференции НХЛ. В текущей регулярки «синерубашечники» провели 16 матчей, в которых одержали 10 побед.
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