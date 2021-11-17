Овечкин впервые в сезоне завершил матч с показателем полезности «-2»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в текущем регулярном чемпионате НХЛ завершил игру с показателем полезности «-2». Примечательное событие случилось в проигранном столичной команде матче с «Анахайм Дакс» (2:3, ОТ).



Овечкин не отметился в игре ни одним результативным действием, при этом присутствовал на льду во время двух заброшенных шайб соперника. Предыдущим «антирекордом» россиянина в текущем сезоне был коэффициент полезности «-1», с которым он завершил два матча.



В текущем сезоне НХЛ Овечкин провёл 15 матчей, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

«Вашингтон» прервал победную серию, которая насчитывала четыре матча, а «Анахайм» одержал уже восьмую победу подряд. «Дакс» продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, тогда как «Кэпиталз» в таблице Востока располагаются на третьей строчке.