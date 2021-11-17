Зеграс получил штраф за выброшенную на трибуны клюшку после победного гола «Вашингтону»

Нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс получил дисциплинарный штраф от Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам матча регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, ОТ). Американский форвард выбросил клюшку на трибуны после того, как забросил в овертайме победную шайбу своей команды.



Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме — 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0). В составе «Анахайма» также отличился Кэм Фаулер.



Стоит отметить, что опекающим Зеграса игроком в эпизоде с его победной шайбой был россиянин Евгений Кузнецов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

За «Вашингтон» голы забили Гарретт Пилон и Том Уилсон. Российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.