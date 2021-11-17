Овечкин упустил возможность принести «Вашингтону» победу в концовке третьего периода

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме — 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).
В составе «Анахайма» отличились Кэм Фаулер и Тревор Зеграс (дважды). Победный гол в овертайме на счету Зергаса.
Капитан гостей Александр Овечкин провёл невыразительный матч и впервые в сезоне завершил игру с коэффициентом полезности "-2". Более того, в концовке третьей четверти россиянин и вовсе мог забросить третью шайбу своей команды, однако не смог реализовать убойный момент.
Видео можно посмотреть здесь.
Как итог, «Вашингтон» прервал победную серию, которая насчитывала четыре матча, а «Анахайм» одержал уже восьмую победу подряд. «Дакс» продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, тогда как «Кэпиталз» в таблице Востока располагаются на третьей строчке.
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