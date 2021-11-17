Назаров — о дебютных голах новичков: фартануло и забили. Но везёт тому, кто везёт

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал победу своих подопечных в матче КХЛ с «Барысом» (5:2).

«Игра мне понравилась. Готовились, сработал план на игру. Ввели разом много молодёжи, они забили нужные шайбы, придали команде этот молодёжный импульс. Поблагодарил ребят за то, что старались. Всё вернулось победой.

Четыре новичка? Выделять никого не буду, вы их сами все знаете. Ребята пришли в этом перерыве, это и был план – подготовить их, потренировать, посмотреть. По два раза на льду катались.

Пацаны выдержали все нагрузки, для многих это была первая игра. Поблагодарил их, сказал спасибо за то, что старались.

А то, что фартануло и забили – это уже из разряда везения. Как старая пословица звучит: «Везёт тому, кто везёт». Поэтому возьмем эту победу и будем готовиться к следующей игре», — цитирует Назарова официальный сайт «Сочи».

Стоит отметить, что «Сочи» набрал очки в семи из девяти последних матчей. Команда набрала за этот отрезок 12 очков из 18 возможных.

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