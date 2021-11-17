Салливан: абсолютно уверен, что рано или поздно Кросби покажет свою лучшую игру

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал неудачную игру Сидни Кросби на старте сезона. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в трёх матчах, в которых набрал 1 (0+1) очко при полезности «-6».
«Я абсолютно уверен, что рано или поздно Сидни покажет свою лучшую игру. Он слишком хороший и профессиональный игрок, который очень заботится о своей игре, а его трудовая этика не имеет аналогов. Уже сегодня он играл лучше», — цитирует Салливана Мурат Атес на своей странице в «Твиттере».
В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на своей арене проиграл «Баффало» (1:2). Кросби провёл на льду 18 минут 53 секунды, за которые отметился одной результативной передачей при игре в большинстве. При этом канадский форвард заработал показатель полезности «-2». Он находился на площадке при обоих голах «Баффало» в этом матче.
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