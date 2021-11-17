Брагин: в игре с «Локомотивом» были спорные моменты. Лицо разбивали, удаления не было

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итог матча с ярославским «Локомотивом» (1:3).

«У нас много игроков было в сборных, поэтому вместе была только одна тренировка. Особенно это сказалось в первом периоде, когда получился сумбур, со второго периода стали играть правильно, более агрессивно. Но не сумели отыграть гандикап, хотя были неплохие шансы.

Было пару спорных моментов в плане удалений. Лицо разбивали, не последовало удаления. Хотя, получи мы это удаление, может, были бы ближе к тому, чтобы сравнять счёт. «Локомотив» сыграл чисто на результат, повёл в счёте и только ждал наших ошибок.

Ярославль сыграл в Минске, уже был в тонусе. А мы собрались вместе за один день. Сумбур был ожидаемым. Хорошо, что со второго периода стало что-то получаться. Второй и третий период играли неплохо», — сказал Брагин на послематчевой пресс-конференции.