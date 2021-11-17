Паутов: чем занимался во время паузы? Если честно, в олимпийской сборной был

Защитник СКА Юрий Паутов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (1:3). Также хоккеист рассказал, чем занимался во время паузы в КХЛ.
«Проиграли по броскам, в средней зоне, не реализовали моменты. Счёт на табло. Была большая пауза, все были в равных условиях. Мы вошли чуть потяжелее. В третьем периоде разбегались, нужно перенести это на следующий раз.
Чем занимался во время паузы? Если честно, в олимпийской сборной был. Поэтому не знаю, чем тут занимались ребята. В сборных были в основном молодые и некоторые иностранцы. Лехтонен сломался. Вратарь стоит в воротах, он потащил моменты, которые смог. Остальные тренировались в общем режиме. Мы все взрослые люди. Понимаем, что, когда счёт 0:2, нужно идти в атаку. «Локомотив» тоже понимал, поставил забор. Нужно как-то тактически обходить эту систему. За счёт обыгрыша, передач, вбросов.
В сборной во всех играх выходил в большинстве. Системы большинства у всех похожи – пять на четыре. Тут не было вопроса «втянуться — не втянуться». Просто выходишь и делаешь то, о чём договорились до игры. Было всего два удаления, поэтому не получилось чего-то показать в большинстве. На сегодняшний матч меня готовили. Дальше посмотрим», — рассказал Паутов после матча.
- 17 ноября 2021
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