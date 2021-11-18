Обозреватель НХЛ Розен: только у России есть такой богатый выбор вратарей на ОИ-2022

Североамериканский журналист и обозреватель НХЛ Дэн Розен специально для сайта лиги ответил на самые популярные вопросы болельщиков, один из которых касался вратарской позиции сборной России перед поездкой на Олимпиаду в Пекине в 2022 году.

Вопрос обозревателю был задан следующим образом: «Благодаря нереальной игре Андрея Василевского, Игоря Шестёркина и Ильи Сорокина сборная России на Олимпиаде будет иметь кирпичную стену в воротах. Есть ли у какой-либо другой страны аналогично широкий и сильный выбор в нынешней ситуации?»

«Отмечу, что вы забываете о Сергее Бобровском, который имеет рекорд 7-0-2, пропуская в среднем 1,78 шайбы за игру и отражая 94,2 % бросков за игру за «Флориду». Семён Варламов из «Айлендерс» тоже вариант. Да, сборная России, похоже, готова к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Чёрт возьми, они были бы готовы, даже будь у них один Василевский из «Лайтнинг». На данный момент, он лучший вратарь в мире, и я не думаю, что вы услышите споры от кого-либо по этому поводу. Но никакая другая национальная команда не имеет такого богатого набора возможностей, как сборная России.

США близки к этому с Коннором Хеллебайком из «Виннипега» и Джоном Гибсоном из «Анахайма».

В Швеции есть Якоб Маркстрём, выступающий за «Калгари», и Робин Ленер из «Вегас Голден Найтс». Их буквально двое, сразу за ними в списке крутое падение.

В Канаде есть качественные вратари, но, если Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс» по-прежнему не будет здоров, то нет и явного фаворита на первое место.

Юусе Сарос из «Нэшвилла» должен быть фаворитом Финляндии, опередив Микко Коскинена из «Эдмонтона» и Йоонаса Корписало из «Коламбуса». Это хороший выбор, но это не глубина позиции России или США», — гласит ответ Дэна Розена.