Нападающий «Витязя» и молодёжной сборной России Семён Демидов перейдёт в СКА

Как стало известно «Чемпионату», 19-летний нападающий подольского «Витязя» и молодёжной сборной России Семён Демидов перейдёт в санкт-петербургский СКА.

На недавнем Турнире четырёх наций 19-летний нападающий набрал 5 (3+2) очков в трёх матчах. В КХЛ Демидов провёл 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

На данный момент «Витязь» идёт на последнем месте Западной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Юрия Бабенко набрали 22 очка в 28 встречах КХЛ.

СКА располагается на второй строчке Западной конференции, имея в своём активе 39 очков в 28 встречах чемпионата. Напомним, вчера, 17 ноября, СКА в дебютном матче нападающего Лео Комарова уступил дома ярославскому «Локомотиву» со счётом 1:3.