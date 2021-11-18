«Витязь» обменял 19-летнего Демидова в СКА на Старкова

Подольский «Витязь» обменял 19-летнего нападающего Семёна Демидова в СКА. Взамен подмосковный клуб получил форварда Степана Старкова.

Публикация доступна в официальном «твиттере» подольского «Витязя».

На недавнем Турнире четырёх наций 19-летний Демидов набрал 5 (3+2) очков в трёх матчах. В КХЛ он провёл 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Старков выступал в составе юниорской сборной России. Он является обладателем бронзовой медали молодежного чемпионата мира 2019 г. В КХЛ Степан выступал за «Сочи» и СКА.

Контракт со Старковым «Витязь» подписал до 2023 года.

Напомним, ранее сегодня, 18 ноября, «Чемпионату» стало известно, что 19-летний нападающий подольского «Витязя» и молодёжной сборной России Семён Демидов перейдёт в санкт-петербургский СКА.