«Витязь» обменял 19-летнего Демидова в СКА на Старкова

Подольский «Витязь» обменял 19-летнего нападающего Семёна Демидова в СКА. Взамен подмосковный клуб получил форварда Степана Старкова.
Публикация доступна в официальном «твиттере» подольского «Витязя».
На недавнем Турнире четырёх наций 19-летний Демидов набрал 5 (3+2) очков в трёх матчах. В КХЛ он провёл 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Старков выступал в составе юниорской сборной России. Он является обладателем бронзовой медали молодежного чемпионата мира 2019 г. В КХЛ Степан выступал за «Сочи» и СКА.
Контракт со Старковым «Витязь» подписал до 2023 года.
Напомним, ранее сегодня, 18 ноября, «Чемпионату» стало известно, что 19-летний нападающий подольского «Витязя» и молодёжной сборной России Семён Демидов перейдёт в санкт-петербургский СКА.
- 18 ноября 2021
-
13:13
-
13:04
-
12:35
-
12:33
-
12:15
-
11:45
-
11:22
-
11:14
-
10:59
-
10:24
-
09:56
-
09:41
-
09:27
-
09:12
-
09:01
-
09:00
-
08:51
-
08:37
-
08:21
-
07:55
-
07:40
-
07:22
-
07:08
-
06:53
-
06:42
-
06:34
-
06:26
-
05:44
-
04:47
-
04:13
-
03:53
-
03:22
- 17 ноября 2021
-
23:51
-
23:34
-
23:25