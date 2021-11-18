Член зала хоккейной славы НХЛ Кевин Лоу пошутил о бескубковой серии «Торонто»

Экс-защитник «Эдмонтона» и «Рейнджерс», шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кевин Лоу шутливо высказался о том, что нужно сделать «Торонто Мэйпл Лифс» для того, чтобы прервать бескубковую серию клуба. Напомним, в 1967 году клуб из Торонто выиграл свой последний в истории Кубок Стэнли.

Лоу сравнил историю канадской команды с бескубковой «засухой» «Рейнджерс». В 1994 году Лоу и ещё 6 бывших хоккеистов «Эдмонтона», перешедших в стан «Рейнджерс», помогли клубу из Нью-Йорка прервать бескубковую серию, которая длилась 54 года.

«Может быть, «Лифс» должны взять нас в состав», — приводит слова Лоу журналист Майкл Зайсбергер у себя в «твиттере».

«Торонто Мэйпл Лифс» не выигрывает Кубок Стэнли 19 924 дня – это антирекорд среди клубов Национальной хоккейной лиги. В серии первого раунда плей-офф прошлого сезона «Мэйпл Лифс» уступили «Монреаль Канадиенс», который дошёл до финала (3-4).