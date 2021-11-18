Самсонову вручили щит в раздевалке «Вашингтона» после матча на ноль с «Лос-Анджелесом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 2:0.
Российский голкипер столичного клуба Илья Самсонов провёл на льду весь матч, отразив все 34 броска.
Твиттер-аккаунт клуба опубликовал видео, на котором 24-летнему вратарю после матча дарят щит. «У нас есть отличный материал, с которого вы можете начать свой день», — написано в сообщении «Кэпиталз».
Напомним, в прошедшем матче в составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметился нападающий Гарнет Хэтэуэй. Он сделал это на 57-й и на 59-й минутах, ему дважды ассистировал Джон Карлсон. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков результативности.
«Вашингтон» занимает второе место в таблице Восточной конференции, после 17 матчей набрав 25 очков.
- 18 ноября 2021
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