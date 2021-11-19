Фетисов: 4 очка — хороший результат, но Капризову нужно доказывать свою состоятельность

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал игру форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (7:2).
«Капризов молодец, 4 очка — это очень хороший результат. Абсолютно нормально, что Капризова активно критикуют в североамериканских СМИ. Сейчас Кирилл является лидером команды, поэтому с него другой спрос. Какие могут быть обиды? Надо хорошо играть каждую игру, правильно начинать сезон — сегодня это ответственность Капризова перед «Миннесотой».
Команда дала ему карт-бланш и кредит доверия. Надеюсь, что эта игра даст Кириллу возможность поверить в себя, главное — работать и доказывать свою состоятельность», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 19 ноября 2021
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