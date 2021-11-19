Генменеджер «Ванкувера»: у многих игроков клуба не получается полностью раскрыть потенциал

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг высказался о неудачном старте клуба в регулярном чемпионате НХЛ. «Ванкувер» победил лишь в 5 матчах из 17.
«Мы обращаем внимание на всё. Я работаю с тренерским штабом, тренеры работают с игроками, мы общаемся с агентами, потому что хотим понять, чем живут хоккеисты, как мы можем им помочь. Я говорил с другими генеральными менеджерами, чтобы узнать, что они могут предложить.
Мы пытаемся найти решение наших проблем. Главный тренер Трэвис Грин и его помощники трудятся не покладая рук. На них это сказывается не меньше, чем на нас. После всех перестановок в межсезонье я не ожидал такого старта. Но ситуация сложилась так, как есть, и нам нужно делать выводы, искать ответы на вопросы, приводить всё в порядок.
Конечно, я несу ответственность. Я руковожу командой. С учётом того, что было сделано летом, я никак не ожидал, что мы так начнём сезон. Но это случилось. Теперь нужно разобраться, что к чему. Это непросто. Не буду говорить вам, что всё легко. Это совсем не так.
Частично наши проблемы объясняются тем, что у многих игроков нашей команды не получается полностью раскрыть свой потенциал.
Я не думаю о своём положении в команде. Решение могут принять только владельцы. Если они сочтут, что я не очень хорошо справляюсь со своими обязанностями, что меня надо заменить, они примут соответствующее решение», — приводит слова Беннинга русская версия официального сайта Национальной хоккейной лиги.
- 19 ноября 2021
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