Форвард «Металлурга» Коростелёв забросил шикарную шайбу из-под ноги в матче с «Авангардом»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Коростелёв забросил красивую шайбу из-под ноги в ворота голкипера «Авангарда» Шимона Грубеца в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Коростелёв подкараулил ошибку защитника «Авангарда» Максима Гончарова, после чего оторвался от него и быстрым движением рук бросил по воротам, просунув клюшку себе между ног.

На момент написания новости счёт в матче между «Авангардом» и «Металлургом» остаётся прежним — 1:0 в пользу магнитогорцев.

Отметим, что Коростелёв уже забивал подобный гол за «Металлург». Никита сделал это в матче предсезонного турнира — мемориала имени Ивана Ромазана, в котором «Амур» в гостях обыграл «Металлург» со счетом 2:1. Оказавшись перед голкипером соперника, он принял шайбу, затем просунул клюшку себе между ног и нанес голевой удар. Видео шайбы доступно по ссылке.