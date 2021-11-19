«Красная Армия» одержала 14 побед подряд в МХЛ и установила новый клубный рекорд

В матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Красная Армия» обыграла «Тайфун» со счётом 7:1.

Таким образом, «Красная Армия» установила новый клубный рекорд. Этот матч стал четырнадцатым в победной серии московского клуба.

В сезоне-2016/2017, когда армейцы стали чемпионами Молодёжной хоккейной лиги, команда выиграла тринадцать матчей подряд.

Рекорд лиги на данный момент принадлежит СКА-1946. В сезоне-2018/2019 петербуржцы не проигрывали 22 матча подряд.

Подопечные Рината Хасанова набрали 55 очков в 32 играх. «Красная Армия» занимает первое место в Западной конференции МХЛ. 23 ноября на Арене «Мытищи» армейцы встретятся с МХК «Атлант». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.