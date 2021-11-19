Камалов: не считал, сколько в СКА защитников. Думаю, столько же, сколько в «Сочи» игроков

Защитник СКА Никита Камалов высказался по итогам игры регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:2).

«Игра тяжело для нас сложилась, проиграли. Но было много хорошего, нам просто нужно больше забивать, не допускать ошибок, осторожнее играть в обороне. От печки, так скажем, а в атаке уже творить, и всё будет хорошо. Не нужно паниковать – я новый человек в команде, но думаю, всё у нас получится. В следующем матче должны это показать и доказать.

Вчера позвонили в три часа, сказали, что у меня шесть часов на сборы, и самолёт. Всё было очень спонтанно. Первая мысль – круто, классно. Вся семья поздравила, собрал вещи, жена проводила, и всё, двигаемся дальше. С Андреем Викторовичем Назаровым не успели встретиться лично до отъезда, но он пожелал мне удачи. В СКА всё супер – хорошая организация, классно встретили, со всеми ребятами познакомился. Ещё в процессе акклиматизации, думаю, всё у нас получится. Считал ли, сколько в СКА защитников? Думаю, как вся команда в «Сочи», столько же. Не считал, но много, конкуренция большая. Выше головы не прыгнешь, хоккей один и в «Сочи», и здесь. Просто нужно более сконцентрированным быть. Тут мастера совсем другие. Нужно отдать им шайбу, они сами всё сделают. Тренерский штаб сказал сыграть просто, ничего не выдумывать. Нюансы по тактике подсказали, и всё.

Всегда печально проигрывать, но не нужно унывать. Мы играем в хоккей, погрустили минут 30 – час, сделали выводы, посмотрели свои ошибки, и идём дальше.

Сомневаюсь, что сегодня у кого-то не хватило концентрации. У соперника был момент, они его забили. Это игра – допустили ошибку, соперник реализовал», — передаёт слова Камалова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.