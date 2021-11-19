Лисов: перед дебютом за СКА был не мандраж, а радость. Всегда хотел попасть в эту команду

Защитник СКА Никита Лисов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:2).
«В команде сейчас непростой период, очень хотели сегодня выиграть. Вели 1:0, был скользкий счёт. У нас было много большинства, надо было реализовывать и спокойно доводить игру до победы. Не реализовали большинство, в третьем периоде залетела случайная шайба, потом соперник забил ещё одну, в итоге обидное поражение.
Довольно непросто вливаться в команду, у которой было четыре поражения подряд. Тем более, давно не играл на таком уровне. Ничего, не впервые в такой ситуации. Думаю, пройдём этот период и станем только сильнее.
Перед матчем был небольшой мандраж, но после первой смены он прошёл. Сегодня даже был не мандраж, а радость, потому что всегда хотел попасть в эту команду и сыграть за неё», — передаёт слова Лисова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 19 ноября 2021
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