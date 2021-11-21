Овечкин поздравил с чемпионством женский футбольный клуб, в котором является инвестором

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в социальных сетях выразил поздравления женскому футбольному клубу «Вашингтон Спирит», завоевавшему чемпионский титул в женской лиге NWSL, инвестором которого он и является.
«Вы сделали очень большой шаг вперёд! Поздравляю, «Вашингтон»! Заставьте всех гордиться собой!» — гласит пост Александра в «Твиттере».
Напомним, что 9 мая стало известно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».
Тогда он прокомментировал это событие следующим образом: «Считаю, что важно поддерживать женщин и профессиональных спортсменок не только в США, но и во всём мире. Мы с женой любим ходить на футбольные матчи, смотрим футбол и бейсбол. Неважно, мужчина вы или женщина, вам нужно преследовать те же цели, что и любой профессиональный спортсмен. Я с нетерпением жду встречи с игроками. Очень важно участвовать в подобных делах. Я считаю, что поддерживать женский футбол — это круто».
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