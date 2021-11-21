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Овечкин вернулся на единоличное третье место в снайперской гонке сезона НХЛ

Овечкин вернулся на единоличное третье место в снайперской гонке сезона НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:2, завершён первый период).

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). На 14-й минуте матча россиянин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ.

На момент написания новости в нынешнем сезоне на счету капитана столичной команды стало 27 (13+14) очков в 18 матчах при показателе полезности «+12». Овечкин вернулся на единоличное третье место в снайперской гонке сезона НХЛ, опередив целую группу игроков, в активе которых по 12 точных бросков. Столько раз в этой регулярке забрасывали Трой Терри, Кайл Коннор, Крис Крайдер и Мэтт Дюшейн. Первое место занимает Леон Драйзайтль (17), на втором — находится Эндрю Манджапане (14).

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