Овечкин – о двух «сухарях» Самсонова подряд: надеюсь, он будет так играть весь сезон

36-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0).



«Не самая красивая победа. Хорошо провели первый период, во втором мы многое позволили сопернику. Довели матч до победы, Самсонов играл великолепно. Два «сухаря» подряд, это хорошо для нас. Надеюсь, он будет так играть весь сезон. Они с Витеком надёжны, очень важно, что у нас есть два хороших вратаря. Если мы допускаем ошибку, они её подчистят. Это важно психологически», — цитирует Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».



Капитан столичной команды провёл 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). На 14-й минуте матча россиянин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ. А под занавес встречи он поразил уже пустые ворота.

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