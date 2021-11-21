Самсонов — первый вратарь «Вашингтона» с 1988 года с двумя «сухарями» подряд на выезде

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.



Российский голкипер столичного клуба Илья Самсонов провёл на льду весь матч, отразив все 22 броска. Для вратаря этот матч стал вторым подряд «на ноль», проведённым на выезде. Самсонов стал первым голкипером «Вашингтон Кэпиталз» с 1988 года, который два раза подряд в гостях оставил свои ворота в неприкосновенности.



«Вашингтон Кэпиталз» набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе Шаркс» (17) располагается на 11-й позиции на Западе.