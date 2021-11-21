Гол Кнота из своей зоны позволил «Нефтехимику» переиграть дома «Локомотив»

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».



Единственную шайбу на 14-й минуте забросил чешский защитник хозяев Рональд Кнот, зарядив её из своей зоны. Также результативные баллы заработали Рафаэль Бикмуллин и Кирилл Воробьёв.



«Нефтехимик» одержал третью победу подряд, поднявшись на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка после 30 проведённых встреч. «Локомотив» — на шестой строчке Западной конференции, имея в своём активе 37 баллов после 31 матча.



В следующей встрече подопечные Олега Леонтьева сыграют дома со СКА (23 ноября), а ярославцы примут финский «Йокерит» (24 ноября).

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