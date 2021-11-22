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Шестёркин сменил Георгиева в воротах «Рейнджерс» с «Баффало» после 4 пропущенных шайб

Шестёркин сменил Георгиева в воротах «Рейнджерс» с «Баффало» после 4 пропущенных шайб
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на домашнем льду «Баффало Сэйбрз». Идёт 3-й период, счёт равный — 4:4.

На старте заключительной двадцатиминутки место в воротах «Рейнджерс» занял 25-летний российский голкипер Игорь Шестёркин, сменивший своего соотечественника Александра Георгиева, пропустившего четыре шайбы после 22 бросков в створ.

В текущем сезоне Шестёркин принял участие в 13 матчах за «Рейнджерс», в которых одержал восемь побед, продемонстрировав коэффициент надёжности 2,39 и отражая 93,0% бросков. У Георгиева же в пяти играх в среднем 3,77 пропущенных шайбы за игру с 87,0% отражённых бросков.

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