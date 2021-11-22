Хартли: с «Амуром» было классное начало матча, ребята буквально летали по площадке
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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (3:1).
«У нас было классное начало матча, ребята буквально летали по площадке в первые десять минут игры. Я доволен тем, как ребята старались. Ожидали, что потом команда снизит темп, но мы здорово сыграли в обороне, заблокировали много бросков соперника. Важнейшую шайбу в конце матча забросил Якупов, а Грубец провел шикарный матч. Это то, что нам необходимо.
Надо отдать должное «Амуру». Команда вышла на лед сражаться. Они не останавливались и здорово закрывали нас в своей зоне. Но мы были готовы к тому, что «Амур» будет так активно играть», – цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.
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