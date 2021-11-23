Житник: сборная Канады уже работает по «плану Б». Не удивлюсь, если на ОИ призовут Хартли

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной России Алексей Житник прокомментировал вероятность участия игроков из Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх 2022 года.
«Этот сезон — олимпийский, поэтому всё, что связано с Пекином, вызывает особый интерес. Буквально вчера бросилось в глаза последнее выступление генерального менеджера сборной Канады Дага Армстронга. Он рассказал, что не уверен в поездке НХЛ в Китай и сообщил, что федерация хоккея Канады уже работает, как это называют в России, по «плану Б» и формирует «штаб Б».
То есть Армстронг повезёт сборную Канады в Пекин только в том случае, если НХЛ делает олимпийскую паузу. Если её не будет, то в Китай отправится совсем другой штаб и совсем другие игроки.
В интернете читал, что состав команды уже понятен, он будет собран из канадских легионеров КХЛ и других европейских лиг. Генеральный прогон этой сборной — на Кубке Первого канала.
В Европе много канадских тренеров. Не удивлюсь, если «кленовые листья» призовут того же Боба Хартли — например, ассистентом, а может, и главным.
Знаете, когда был в Киеве, немного неверно оценивал ситуацию в НХЛ и был больше уверен в том, что лига в Китай поедет. Здесь, в Нью-Йорке, изменил своё мнение. Мне кажется, что в США вирус не так сильно давит на людей, как в Европе. В южных штатах, той же Флориде, говорят, народ вообще расслабился, в Нью-Йорке в помещениях люди ещё надевают маски. Но в целом почти все вакцинированы, стадионы переполнены, спортивный бизнес стремительно восстанавливается.
Моё мнение — такая обстановка сокращает шансы на то, что НХЛ поедет в Пекин. Оцениваю их теперь как 40 на 60 — в пользу «плана Б».
Последние два сезона НХЛ получились провальными в плане бизнеса. Судя по всему, в следующем году лига и владельцы «выкатят» игрокам ещё более жёсткий «эскроу», то есть налог. В такой ситуации останавливать турнир на месяц на самом пике сезона, да ещё ради того, чтобы ночью по местному времени транслировать китайские матчи — очень спорное решение.
Думаю, что тот же профсоюз игроков, когда ему предложат подсчитать цифры и обсудить «эскроу», по олимпийскому вопросу не станет ни с кем бодаться. Что уж говорить о владельцах клубов. Так что политика канадской федерации с запасным планом понятна», — цитирует Житника Russia-Hockey.ru.
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