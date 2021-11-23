Директор «Нефтехимика»: подписание Судницина было жизненной необходимостью

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал о выступлении клуба в текущем сезоне КХЛ, а также о решении вратарского вопроса.



«Мы не ориентируемся на место и на то, на кого мы выйдем. В плей-офф будет уже другая игра, и нужно будет подстраиваться персонально под соперника. Поставлена другая задача: выигрывать в каждой игре, не смотреть на конкурентов, а биться в каждом матче. Ребята слышат тренера, поддерживают его и бьются за него, за команду. И видите, вчера мы выиграли у «Локомотива», до этого — у «Трактора» в гостях, а до этого — у «Автомобилиста».



Я езжу с командой на все выезды и вижу, как ребята выходят все перебинтованные, с пакетами со льдом, никто не стонет и не ищет причины не выходить на лёд.



Брали игроков точечно под определённые задачи? Начнём с вратарской позиции. Нас не устраивала игра тех вратарей, которых мы взяли до начала сезона. Мы Франса (Туохимаа. — Прим. «Чемпионата») брали на роль первого голкипера. Первые матчи он отыграл здорово, а потом случился провал: у него коэффициент — 2,86 за игру, средний процент отбитых шайб — 88,3%. Это один из самых слабых показателей в лиге.



Но тем не менее мы считаем, что парень просто адаптируется к лиге и его лучшие матчи ещё впереди. Он показал, что может сыграть надёжно с «Йокеритом», «Адмиралом», «Сибирью». К сожалению, нас не выручили и Иванников с Озолиным.



Поэтому мы приняли решение искать усиление вратарской позиции и нашли его в лице Александра Судницина, которого в 2013 году мы приглашали ещё из Тюмени, а потом он пошёл в топ-команды. Но в этом году он остался без серьёзных предложений, и мы предложили ему прийти к нам на просмотр. В первых же матчах он показал очень надёжную игру, и мы подписали контракт до конца сезона.



Так что это подписание было просто жизненной необходимостью. Потому что во всех первых 15—20 играх мы не уступали соперникам ни в чём: ни в бросках, ни в единоборствах, ни в количестве опасных моментов. К сожалению, надёжность вратарей сводила на нет старания всей команды. Мы надеемся, что Саша Судницин и в дальнейшем будет надёжно защищать наши ворота и показывать хороший уровень игры.



Решение расстаться с Шиксатдаровым было очень неожиданным для всех? Не знаю причины, по которым он не прижился в «Северстали». Но у нас он не встроился в тот стиль игры, который требует главный тренер. Это выполнение заданий, которые мы требуем выполнять безукоризненно. Хотя по всем остальным показателям он игрок хорошего уровня.



У нас команда самая молодая в лиге, и потому наша работа строится на жёсткой дисциплине и исполнении тренерского игрового задания. Поэтому ошибки и качество игры, которое было показано на предсезонном турнире в Магнитогорске, позволили нам сделать выводы, что он нам, к сожалению, не помощник», — цитирует Ларионова «Реальное время».