Бардаков — о 8:2 с «Нефтехимиком»: это была подготовительная игра к Казани

Нападающий СКА Захар Бардаков подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (8:2).

«Игра как игра. Нам нужна была победа, вышли сверхмотивированными, заряженными. Сделали результат ко второму периоду, третий просто доиграли. Считаю, это была подготовительная игра к Казани, следующий матч будет намного важнее и по турнирной таблице, и в целом для нашей серии побед.

Чувствую себя отлично после долгого осеннего простоя. Я всё это время работал, рад, что съездил поиграл в Германию, потом дали два матча в ВХЛ. Приехал сюда и тоже хорошо отыграл», — передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА разгромил «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.