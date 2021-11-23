Бардаков — о 8:2 с «Нефтехимиком»: это была подготовительная игра к Казани

Нападающий СКА Захар Бардаков подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (8:2).
«Игра как игра. Нам нужна была победа, вышли сверхмотивированными, заряженными. Сделали результат ко второму периоду, третий просто доиграли. Считаю, это была подготовительная игра к Казани, следующий матч будет намного важнее и по турнирной таблице, и в целом для нашей серии побед.
Чувствую себя отлично после долгого осеннего простоя. Я всё это время работал, рад, что съездил поиграл в Германию, потом дали два матча в ВХЛ. Приехал сюда и тоже хорошо отыграл», — передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА разгромил «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
- 23 ноября 2021
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