Каспарайтис: Зубов – это русская Олд Скул. Уверен, Серёга справится с молодёжкой

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис высказался о назначении 51-летнего российского специалиста Сергея Зубова на должность главного тренера молодёжной сборной России на предстоящий молодёжный чемпионат мира – 2022.
«Серёга Зубов давно работает тренером. Это хороший тренер, я давно его знаю, это же наша школа игроков, он же и в КХЛ работал. Как там у нас говорят? Это русская Олд Скул («Old School» — старая школа, Прим. «Чемпионата») Это наша старая школа, да. Уверен, Серёга справится с молодёжкой. У сборной России хорошая команда. Мы в отличных отношениях с Серёгой. Его уважают все игроки, это великий игрок. Это легенда хоккея, такая же, как и Лёха Жамнов, я хочу пожелать сборной России выиграть Олимпиаду и молодёжный чемпионат мира. Наше поколение выиграло Олимпиаду, пусть эти парни тоже всё выиграют», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее стало известно, что в тренерском штабе молодёжной сборной России произошли кадровые изменения. Главным тренером команды был назначен Сергей Зубов. Олега Браташа перевели на должность помощника главного тренера.
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