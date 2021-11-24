TSN представил официальную форму сборной Канады на Олимпийские игры
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TSN в «Твиттере» опубликовал форму сборной Канады, в которой она выступит на Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в 2022 году.
Форма представлена в трёх цветах: чёрном, красном и белом. На чёрном и красном джерси кленовый лист окрашен в чёрный цвет, на белом – в красный.
Ранее сообщалось, что к началу декабря канадцы хотели сократить список с 55 игроков до более реального числа, чтобы дальше уже можно было доводить состав до совершенства.
На сайте НХЛ отмечается, что сборная Канады планирует определиться с составом к первой или второй неделе января 2022 года
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Канады сыграет в группе А на предварительном этапе вместе с командами США, Германии и Китая.
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