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TSN представил официальную форму сборной Канады на Олимпийские игры

TSN представил официальную форму сборной Канады на Олимпийские игры
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TSN в «Твиттере» опубликовал форму сборной Канады, в которой она выступит на Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в 2022 году.

Форма представлена в трёх цветах: чёрном, красном и белом. На чёрном и красном джерси кленовый лист окрашен в чёрный цвет, на белом – в красный.

Ранее сообщалось, что к началу декабря канадцы хотели сократить список с 55 игроков до более реального числа, чтобы дальше уже можно было доводить состав до совершенства.

На сайте НХЛ отмечается, что сборная Канады планирует определиться с составом к первой или второй неделе января 2022 года

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Канады сыграет в группе А на предварительном этапе вместе с командами США, Германии и Китая.

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