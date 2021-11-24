Житник ответил на вопрос, сможет ли Овечкин превзойти рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о возможности форварда Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.



«Как говорят мои друзья-боксёры: главное – не как начать, а как закончить. Сейчас он идёт на скорости 62 гола за сезон, но как это будет в конце, никто не знает. Что такое забить ещё 100-150 голов? Для кого-то это много, для кого-то реально. На сегодняшний день Овечкин – реальный человек, который может побить этот рекорд. Легко ли это будет? Очень тяжело. Когда останется голов 30-40, тогда можно будет говорить, что он близок. Но когда 100-140 – это очень большие цифры. Александр в классной форме себя поддерживает, всё нормально, но всё-таки ему не 25 лет уже. Будет тяжеловато, но шансы у него есть. Зависит от травм, удачи.



Если бы мне сказали, что кто-то может догнать Гретцки по очкам, а у него их 2800 (2857. – прим. «Чемпионата»), ближайший от него отстаёт на 1000 (у Яромира Ягра 1921 очко. – прим. «Чемпионата»), то понятно, что столько набрать не-ре-аль-но вообще. Этот рекорд никогда не побьют. Но по голам – да, человек приближается. Ели три-четыре года будет забивать по 30-40, то у него есть шанс. Получится ли у него? Теоретически – может быть, практически – посмотрим. Удачи всем, но главное, чтобы здоровье было», – сказал Житник в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.