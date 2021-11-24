Белорусский форвард «Вашингтона» Протас сыграет в звене с Овечкиным и Кузнецовым

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас сыграет с «Монреаль Канадиенс» в одном звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым, сообщает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что 21 ноября Протас на 3-й минуте матча с «Сан-Хосе Шаркс» заработал своё первое очко в НХЛ. Он отдал результативную передачу, благодаря которой Конор Шири открыл счёт в матче.

В нынешнем сезоне на счету белорусского форварда 1 (0+1) очко в восьми матчах НХЛ.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:2. Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена».