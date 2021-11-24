Белорусский форвард «Вашингтона» Протас сыграет в звене с Овечкиным и Кузнецовым
Поделиться
Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас сыграет с «Монреаль Канадиенс» в одном звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым, сообщает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что 21 ноября Протас на 3-й минуте матча с «Сан-Хосе Шаркс» заработал своё первое очко в НХЛ. Он отдал результативную передачу, благодаря которой Конор Шири открыл счёт в матче.
В нынешнем сезоне на счету белорусского форварда 1 (0+1) очко в восьми матчах НХЛ.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:2. Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена».
Комментарии
- 24 ноября 2021
-
20:27
-
20:19
-
20:16
-
19:59
-
19:55
-
19:21
-
18:56
-
18:49
-
18:26
-
18:16
-
17:42
-
17:29
-
17:15
-
16:55
-
16:46
-
16:29
-
16:07
-
15:51
-
15:42
-
15:14
-
14:59
-
14:58
-
14:12
-
13:47
-
13:40
-
12:17
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:30
-
09:50
-
09:15
Партнерский контент