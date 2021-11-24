Миронов — о Пулккинене: шарик круглый, увидимся на льду. Ему вернётся

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов подвёл итоги встречи с «Трактором» (7:6 ОТ), а также прокомментировал момент с форвардом челябинцев Теэму Пулккиненом.

«Мой силовой приём на Пулккинене и реакция Калинина? Да ничего, мы с Калиной поговорили. А Пулккинен… Шарик круглый, ему вернётся за то, что он сделал в третьем периоде. Как он мне бросил и то, что он сказал на вбрасывании, что будет бросать мне в лицо.

Шарик круглый, увидимся на льду. Поговорим. Я считаю, что это не мужской поступок. Да, он предупредил, что будет это делать. Он попал мне не в руку, а в бубенцы. Нормально отошёл, потому что ещё в более-менее нормальное место попал, поэтому и отошёл. Извинился ли он после матча? Он ушёл с рукопожатия, его там не было», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.